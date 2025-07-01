نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرطة الإيرانية تعتقل عميلا لإسرائيل في طهران في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة "فارس" الإيرانية مساء يوم الثلاثاء، إن الشرطة اعتقلت عميلا لإسرائيل في العاصمة طهران.

وأضافت الوكالة "وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود رجال الأمن وإنفاذ القانون لاعتقال الخونة والجواسيس، أعلنت شرطة طهران اعتقال عميل للكيان الصهيوني، بعد رقابة استخباراتية".

وأفاد تقرير إخباري لشرطة طهران بأنه خلال التحقيقات تبين أن المتهم حاول إرسال معلومات عن مواقع حساسة في طهران.

وأشارت إلى أن العميل صور أوضاع البازار (سوق طهران الرئيسي) وأسعار البضائع.

وأوضحت أيضا أن المتهم ارتبط بحسابات وشبكات معادية وطلب أثناء إرساله معلومات في رسالة من قادة إسرائيل استهداف مسؤولين إيرانيين ومراكز مهمة.

والأحد أعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال عميل للموساد الإسرائيلي في مترو طهران.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تم اعتقال عميل للموساد في محطة مترو طهران والذي كان يعمل على تصنيع طائرات مسيرة صغيرة في غرب محافظة طهران، ويقوم بجمع التقارير عن أداء الدفاع الجوي للبلاد من خلال اتصاله بشبكة داخلية".

وأضاف: "كما قام هذا الشخص بإرسال مواقع دقيقة ومفصلة لمناطق حساسة، وقد تم اعتقاله من قبل منظمة استخبارات شرطة العاصمة".

وشرعت السلطات الإيرانية في حملة اعتقالات واسعة النطاق تستهدف عملاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وفقا لتقارير صحافية، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجوما على إيران الشهر الماضي، وقتلت العديد من العلماء والقادة العسكريين الكبار