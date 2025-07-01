العالم اليوم - تحديد هوية جميع ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة

انتم الان تتابعون خبر تحديد هوية جميع ضحايا الطائرة الهندية المنكوبة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:19 مساءً - قال إتش بي سانجفي مدير هيئة الطب الشرعي في جوجارات، يوم الثلاثاء، إن تم تحديد هوية جميع ضحايا حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية في أحمد أباد غربي الهند عن طريق تحليل الحمض النووي وملامح الوجه، وتم تسليم رفاتهم لأقرب ذويهم.

وتم الانتهاء من تحديد هوية آخر مجموعة يوم الجمعة الماضي.

وأشارت تقديرات سابقة إلى أن حصيلة القتلى جراء الحادث الذي وقع في 12 يونيو بلغت 270، لكن وسائل إعلام هندية أفادت بأن الحصيلة النهائية بلغت 260 قتيلا.

وذكر سانجفي أنه تم التعرف على ستة ضحايا فقط عن طريق الوجه، وتم التحقق من هوية الباقين عن طريق تحليل الحمض النووي.



وسقطت الطائرة من طراز "بوينج 787" التي كانت متجهة إلى لندن فوق نزل جامعي في منطقة سكنية بمدينة أحمد باد في شمال غرب البلاد، بعد ثواثي من إقلاعها، مما أسفر عن مقتل 241 شخصا كانوا على متنها. ونجا راكب واحد من الحادث.