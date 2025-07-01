نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية: نتوقع تسريع شحنات المعادن الأرضية النادرة من الصين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة تأمل في تسريع وتيرة شحنات المعادن الأرضية النادرة من الصين وفقا للاتفاقية التجارية المبرمة بين البلدين.

وقال بيسينت في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نأمل أن تتسارع الشحنات (المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة). إن شحنات المغناطيسات المصنوعة من هذه المعادن مستمرة، لكنها لم تعد بنفس الكميات التي كانت عليها قبل الرابع من أبريل. ومع ذلك، نحن واثقون من أن الجانب الصيني سيلتزم ببنود الاتفاقية".

وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبرم اتفاقيات تجارية مع عدة دول، بما في ذلك الصين والهند، بهدف "إعادة توازن النظام التجاري العالمي ليكون أكثر إنصافا للأمريكيين".

وكان ترامب قد وقع في 25 يونيو صفقة تجارية مع الصين، ويتوقع إبرام اتفاق مماثل مع الهند.

وأوضح أن بنود الاتفاقية تنص على أن بكين ستزود الولايات المتحدة بالمعادن الأرضية النادرة وموارد طبيعية أخرى "مقدما" وبالكامل، بينما ستلتزم واشنطن ببنود الاتفاق، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في الكليات والجامعات الأمريكية