العالم اليوم - ترامب يأمل بوقف لإطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 06:24 مساءً - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة "خلال الأسبوع المقبل".

في حديث مع الصحافيين قبل توجهه إلى فلوريدا حيث سيزور مركز احتجاز جديد للمهاجرين غير الشرعيين، سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن في 7 يوليو.

وقال "نأمل في التوصل الى ذلك، ونأمل أن يحدث في بحر الأسبوع المقبل".

كان ترامب صرّح، يوم الجمعة، بأنّ وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس بات "قريبا". لكن ميدانيا لا يزال القتال على أشده بين الجيش الإسرائيلي وحماس.

وأعلنت إسرائيل، يوم الثلاثاء، أنها وسعت نطاق هجومها على قطاع غزة حيث أسفرت غارات جديدة عن مقتل 17 شخصا، وفقا للدفاع المدني.