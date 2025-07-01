زيلينسكي يدعو لتشديد العقوبات على روسيا

كييف ـ د.ب.أ: دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي إلى تكثيف العقوبات ضد روسيا، واصفا إياها بأنها أداة حيوية للحد مما قال إنه آلة الحرب الروسية. وقال زيلينسكي في خطابه «يجب أن تكون العقوبات الآن من أهم الأولويات .. عقوبات العالم ضد روسيا».

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