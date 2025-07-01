قطع طرق واعتقالات فـي ليلة ثانية من الاحتجاجات بصربيا

بلجراد ـ ا.ف.ب: قام آلاف المتظاهرين بإغلاق الطرق الرئيسية في بلجراد ومدن صربية أخرى مع استمرار الاحتجاجات التي تدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد التظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة السبت الماضي. وتعد تظاهرة السبت التي شارك فيها نحو 140 ألف شخص الأكبر منذ أكثر من ستة أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في نوفمبر عقب مصرع 16 شخصا بانهيار سقف محطة قطارات في مدينة نوفي ساد شمال الدولة، وانتهت باعتقال العشرات. ودعا نشطاء ردا على اعتقال «عدد كبير إلى مزيد من التحركات، حيث استجاب الآلاف بإقامة عشرات الحواجز على الطرقات حول العاصمة. وعند تقاطع أوتوكوماندا الرئيسي، نصب محتجون خياما استعدادا للمبيت هناك، بحسب ما أفاد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.

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