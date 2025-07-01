نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرنسا تدعو الجزائر للعفو عن الروائي صنصال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الحكومة الفرنسية عن أملها في صدور عفو رئاسي جزائري عن الكاتب والروائي بوعلام صنصال، بعد تأييد حكم إدانته بالسجن.

وناشد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو السلطات الجزائرية منح صنصال عفوا رئاسيا، مبررا ذلك بوضعه الصحي الحرج، معتبرا أن استمرار سجنه "وضع لا يطاق" بالنسبة للحكومة والشعب الفرنسيين.

وكانت محكمة جزائرية أيدت حكم إدانة بحق الكاتب والروائي بوعلام صنصال، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة منشورات تهدد الأمن والاستقرار.

جاء هذا الحكم بعد اعتقال صنصال (76 عاما) في مطار هواري بومدين لدى عودته من باريس في نوفمبر 2024، وإحالته إلى السجن المؤقت بعد التحقيق معه.

بوعلام صنصال كاتب وروائي جزائري-فرنسي معروف، عرف بانتقاداته السياسية والاجتماعية، وغالبا ما أثارت أعماله جدلا في الجزائر. تأتي هذه القضية في سياق توتر العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خاصة في ملفات حرية التعبير وحقوق الإنسان. وتثير محاكمة صنصال ردود فعل واسعة في الأوساط الثقافية والحقوقية داخل الجزائر وخارجها، وسط دعوات للإفراج عنه احتراما لوضعه الصحي وسنه، ولضمان حرية الرأي والتعبير