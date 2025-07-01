العالم اليوم - أردوغان: الرسم الكاريكاتوري للأنبياء "استفزاز حقير"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:21 مساءً - ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء، برسم كاريكاتوري نشر في مجلة "ليمان" التركية الساخرة وبدا أنه يصور أنبياء، ووصفه بأنه "استفزاز حقير"، قائلا إن السلطات ستتابع عن كثب الإجراءات القانونية.

وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: "لن نسمح لأي أحد بالنيل من قيمنا المقدسة، مهما كان الأمر".

وأضاف "أولئك الذين يظهرون عدم الاحترام لنبينا والأنبياء الآخرين سيحاسبون أمام القانون".

تأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من اعتقال السلطات التركية 4 من رسامي الكاريكاتور بسبب هذا الرسم، الذي بدا وكأنه يظهر النبيين موسى ومحمد يتصافحان في السماء بينما تحلق صواريخ في مشهد يشبه الحرب.

وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا قد نشر مقطع فيديو على منصة إكس يظهر فيه ضباط شرطة وهم يعتقلون رسام الكاريكاتير دوجان بيليفان ويسحبونه على درج أحد المباني ويداه مكبلتان خلف ظهره.

فتح تحقيق

وأطلقت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا بشأن "رسم كاريكاتوري مسيء للقيم الدينية" والذي نشرته المجلة الساخرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وفي إطار التحقيق الذي بدأ أمس الاثنين، أوقفت السلطات 4 عاملين في المجلة، بينهم رئيس شؤون التحرير، وذلك بتهمة "الإساءة العلنية للقيم الدينية".

وأوضحت "الأناضول" أن جهود السلطات التركية لتوقيف مالك المجلة ومدير تحريرها، بعدما تبين أنهما خارج تركيا، فيما تجري ملاحقة مدير المؤسسة داخل البلاد.

وجاء تحقيق النيابة العامة، إثر ردود فعل رسمية وشعبية ساخطة على نشر المجلة للرسم الكاريكاتوري "المسيء للقيم الدينية".

اعتذار المجلة

وقد اعتذرت مجلة ليمان في بيانها على إكس" للقراء الذين شعروا بالإساءة، وقالت إن الكاريكاتير قد أسيء فهمه.

وأوضحت أن بيليفان سعى إلى تسليط الضوء على "معاناة رجل مسلم قتل في الهجمات الإسرائيلية"، وأنه لم يكن هناك أي نية لإهانة الإسلام أو نبيه.

حثت ليمان السلطات القضائية على التحرك ضد ما وصفته بحملة تشويه، وطالبت قوات الأمن بحماية حرية التعبير.