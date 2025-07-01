العالم اليوم - 20 ألف مهاجر عبروا المانش نحو بريطانيا منذ مطلع 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 05:21 مساءً - عبر نحو عشرين ألف مهاجر قناة المانش في قوارب صغيرة من أوروبا القارية منذ الأول من يناير، وهو رقم قياسي جديد للأشهر الستة الأولى من العام، حسبما أظهرت أرقام الحكومة البريطانية الثلاثاء.

وقام حوالى 19982 مهاجرا بهذه الرحلة الخطيرة، متجاوزين الرقم القياسي السابق البالغ 13489 مهاجرا الذي سُجّل في العام 2024. ويزيد ذلك الضغوط على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي تعهّد بخفض أعداد المهاجرين عندما انتُخب العام الماضي.

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