العالم اليوم - مباحثات مصرية قطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:24 مساءً - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك في اتصال هاتفي، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول الاتصال، وفق البيان المصري، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث ثمَّن عبد العاطي النمو المتصاعد في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وتبادل الطرفان الرؤى حول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والجهود المشتركة للبلدين مع الولايات المتحدة لاستئناف وقف إطلاق النار وحقن دماء الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كما تناول الوزيران التطورات بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، حيث جرى تأكيد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، مؤكدا دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.