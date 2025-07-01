نتنياهو يعلن زيارته لواشنطن الأسبوع المقبل للقاء ترامب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع حكومي عُقد صباح الثلاثاء، عزمه التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل، لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين.

وأكد نتنياهو في تصريحاته أن الزيارة تأتي في توقيت حساس يشهد فيه الشرق الأوسط تصاعدًا في التوترات الأمنية، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة، وتنامي التهديدات الإقليمية المرتبطة بإيران.

ملفات ساخنة على طاولة نتنياهو وترامب

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن اللقاء المرتقب بين نتنياهو وترامب داخل أروقة البيت الأبيض سيركز على ثلاثة محاور رئيسية.

وأوضح المسؤول أن أولى القضايا المطروحة ستكون الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة، بما تحمله من تداعيات سياسية وعسكرية على المنطقة.

أما الملف الثاني، فيتعلق بالصراع المتصاعد مع إيران، لا سيما ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والتحركات الإقليمية لطهران.

وأضاف أن اللقاء سيتطرق أيضًا إلى "محاولات التقارب بين سوريا وإسرائيل"، في خطوة تشير إلى احتمال وجود مشاورات غير معلنة بشأن إعادة رسم خريطة العلاقات الإقليمية، لا سيما بعد التقارير المتزايدة عن وساطات دولية تسعى لفتح قنوات اتصال بين الجانبين.