نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يلتقي نتنياهو في البيت الأبيض الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر أمريكية رسمية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم الإثنين المقبل الموافق 7 يوليو 2025، في زيارة رسمية تهدف إلى بحث الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن هذه الزيارة ستكون الثالثة لنتنياهو إلى البيت الأبيض منذ تولي ترامب ولايته الثانية رسميًا في يناير الماضي، ما يعكس متانة العلاقات بين واشنطن وتل أبيب في عهد الإدارة الحالية.

جدول أعمال اللقاء

من المتوقع أن يتناول اللقاء تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، ومناقشة التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط، خاصة الصراع المتصاعد مع إيران، وتداعيات الحرب الأخيرة، بالإضافة إلى الملف الفلسطيني، و"خطة الاستقرار الإقليمي" التي تتبناها الإدارة الأمريكية الجديدة.