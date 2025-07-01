نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عراقجي: لا يمكن القضاء على علم تخصيب اليورانيوم بالقصف.. وبرنامجنا النووي سلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، أن القصف الجوي لا يمكنه القضاء على تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم أو محو المعرفة النووية التي تمتلكها إيران، مشددًا على أن البرنامج النووي لبلاده سلمي، ويُعد "مصدر فخر وطني" لن يتخلى عنه الإيرانيون بسهولة.

جاءت تصريحات عراقجي خلال مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية، عقب الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل.

وقال عراقجي إن إيران قادرة على إصلاح الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية بسرعة وتعويض الوقت الضائع، مضيفًا: "إذا توفرت لدينا الإرادة لإحراز تقدم، سننجح في ذلك".

أبواب الدبلوماسية "لن تُغلق".. لكن لا مفاوضات في ظل التهديد

رغم التوترات الأخيرة، شدد عراقجي على أن بلاده لم تُغلق باب الدبلوماسية، لكنها لا ترى استئناف المفاوضات النووية مع واشنطن ممكنًا في الوقت القريب، موضحًا: "لا أعتقد أن المفاوضات ستُستأنف بهذه السرعة. لا يمكننا التفاوض بينما نتعرض للهجوم العسكري".

وأكد أن استئناف المفاوضات يتطلب أولًا ضمانات أمريكية بعدم اللجوء إلى العمل العسكري مجددًا خلال فترة المحادثات، قائلًا: "ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الوقت، ولكننا لا نغلق الأبواب أمام الحلول الدبلوماسية".

إيران متمسكة بالتخصيب.. والبرنامج النووي "قضية سيادية"

وعن استمرار إيران في أنشطة التخصيب، قال عراقجي إن البرنامج النووي الإيراني "مسألة وطنية" لا تراجع عنها، مضيفًا: "التخصيب سلمي، ولن يتوقف، إنه مرتبط بالهوية الوطنية والكرامة الإيرانية".

كما أكد الوزير الإيراني أن الحرب مع إسرائيل أثبتت قدرة طهران على الدفاع عن نفسها، متوعدًا بالرد على أي عدوان مستقبلي.

تراشق بين خامنئي وترامب بعد الحرب.. وواشنطن تنفي استئناف المفاوضات

يأتي ذلك في وقت تتبادل فيه القيادتان الإيرانية والأمريكية الاتهامات والتصريحات الحادة، فقد وصف المرشد الأعلى علي خامنئي في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي ما جرى بأنه "نصر على النظام الصهيوني الخبيث"، مؤكدًا أن إسرائيل "تُدمرت وسُحقت تحت الضربات الإيرانية".

في المقابل، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه التصريحات واصفًا كلام خامنئي بأنه "كذب"، قائلًا: "إيران هي من دُمرت"، مشيرًا إلى أن الضربات الأمريكية كانت موجعة ودقيقة.

وأضاف ترامب في تصريح مثير للجدل: "لقد منعت شخصيًا الجيشين الأمريكي والإسرائيلي من اغتيال خامنئي"، في تأكيد على أنه ما زال يسعى إلى احتواء التصعيد دون الانزلاق إلى صراع شامل.

وفي الوقت الذي أشار فيه ترامب إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية مع إيران خلال الأسبوع الجاري، نفت البيت الأبيض رسميًا تحديد أي موعد للمفاوضات حتى الآن.