نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران: لم يُتخذ قرار بشأن الدخول في مفاوضات.. وإحصائية صادمة لضحايا العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الإيرانية أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على إيران خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، بلغ 935 قتيلًا و5646 جريحًا، مؤكدةً أن تقديم الرعاية للجرحى تم في ظروف طبية صعبة بسبب الضغط الكبير على البنية الصحية والمستشفيات في البلاد.

جاء ذلك على لسان فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، في تصريحات نُقلت عن وكالة تسنيم الدولية للأنباء، حيث أشارت إلى أن إيران لم تتخذ بعد أي قرار يتعلق بالدخول في مفاوضات مع أطراف خارجية، في ظل استمرار تداعيات الهجوم.

مهاجراني: المستشفيات تعرضت للقصف والرعاية تمت رغم الإمكانات المحدودة

أكدت مهاجراني أن عدد الجرحى الذين تلقوا العلاج في المراكز الطبية بلغ أكثر من 5600 مصاب، مشيرةً إلى أن الكوادر الصحية قدمت الرعاية وسط تحديات كبيرة تتعلق بقدرة المستشفيات المحدودة على استيعاب الأعداد المتزايدة.

كما أوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف مراكز حيوية داخل إيران، شملت:

مستشفى الشهيد مطهري

مستشفى خاتم

مستشفى لبافي‌ نجاد

مستشفى فارابي كرمانشاهرعاية الأطفال الأيتام في قصر شيرين

مركز الهلال الأحمر لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

ضحايا سجن إيفين وإزالة الأنقاض لا تزال جارية

وفي تطور مأساوي، كشفت مهاجراني عن مقتل 71 مواطنًا نتيجة القصف الذي استهدف سجن إيفين الشهير، مشيرةً إلى أن أعمال إزالة الأنقاض لا تزال مستمرة حتى اللحظة، في محاولة لانتشال الضحايا والمصابين العالقين.

لا موعد للمفاوضات حتى الآن

وفيما يتعلق بالتحركات الدبلوماسية، شددت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية على أن وزارة الخارجية لم تحدد أي موعد قريب للمفاوضات، وأنه لا يوجد قرار رسمي بعد بشأن الدخول في أي مفاوضات، وسط تصاعد حالة الترقب داخليًا وخارجيًا بشأن مستقبل العلاقات الدولية بعد التصعيد العسكري الأخير.