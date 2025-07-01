العالم اليوم - تحدث عن بونو.. أول تعليق من غوارديولا بعد الخروج من الهلال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:16 صباحاً - أبدى مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إعجابه بحارس مرمى الهلال السعودي، ياسين بونو، في التصريحات الأولى بعد خروجه من بطولة كأس العالم للأندية.
وقال غوارديولا بعد الخسارة بنتيجة 3-4 أمام الهلال، فجر الثلاثاء: "في هذه المراحل من البطولة، جميعها مباريات صعبة. سمحنا لهم بخلق فرص انتقالية، لكننا خلقنا الكثير أيضا، وكنا جيدين بشكل عام".
وأضاف: "إنه لأمر مؤسف. كنا في وضع جيد للغاية، ولا يسعني إلا أن أشكر الجهاز الفني على تدريبهم واستعدادهم، لقد بذلوا قصارى جهدهم".
وأشاد بالحارس المغربي قائلا: "قدمنا الكثير من التمريرات، لكن بونو تصدى لكرات رائعة. لا يوجد ما أقوله أكثر من ذلك".
وتألق ياسين بونو خلال اللقاء، وكان سببا رئيسا لانتصار الهلال بنتيجة 4-3، في الأشواط الإضافية، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.
وبهذا الانتصار المفاجئ، تأهل الهلال لربع نهائي مونديال الأندية، حيث سيواجه فلومينينسي البرازيلي.
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