العالم اليوم - الجمهوريون يكافحون لتمرير قانون ترامب الضريبي رغم الانقسام

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 يوليو 2025 08:16 صباحاً - سعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الاثنين، جاهدين لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب الذي يدعمه الرئيس دونالد ترامب، في وقت لا يزال يشهد انقسامات داخل الحزب بشأن الكلفة الضخمة للتشريع، والتي قد تضيف 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام الأميركي.

جلسة تصويت ماراثونية

واستمرت جلسة التصويت على سلسلة من التعديلات التي تقدم بها أعضاء الحزبين لأكثر من 12 ساعة دون وضوح حول موعد انتهائها، وسط خلافات حول مدى توافق بعض البنود مع قواعد الميزانية.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون تعليقًا على فرص تمرير القانون: "أبدًا... حتى نصوّت"، في إشارة إلى هشاشة التأييد داخل المجلس.

الديمقراطيون يعارضون بشدة

لا يستطيع الجمهوريون خسارة أكثر من ثلاثة أصوات في أي من المجلسين لتمرير القانون الذي يعارضه الديمقراطيون بالإجماع.

وقال زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر إن التشريع "يسرق الرعاية الصحية، ويرفع تكاليف الكهرباء لتمويل إعفاءات للمليارديرات".

ويحاول ترامب تمرير القانون قبل عطلة الرابع من يوليو، معتبرًا خفض الضرائب أولوية تشريعية في بداية ولايته الجديدة.

انتقادات من ماسك

في تطور لافت، وجّه إيلون ماسك تهديداً سياسياً للحزب الجمهوري، بعدما اختلف علنًا مع ترامب الشهر الماضي بشأن مشروع قانون الميزانية.

وكان ترامب قد كلّف ماسك سابقًا بقيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي.

وكرر ماسك اهتمامه بإنشاء حزب سياسي جديد، ملمّحاً إلى أنه قد يستهدف الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، إذا تم تمرير قانون الضرائب بصيغته الحالية.