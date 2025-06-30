العالم اليوم - قصف إسرائيلي مباغت يقتل 24 شخصا في "استراحة" على شاطئ غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 06:25 مساءً - أكدت وسائل إعلام فلسطينية، قيام الجيش الإسرائيلي بهجمات جوية مباغتة أسفرت عن 24 قتيلا في استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة.

وقال بيان لحركة حماس، إن طائرات الجيش الإسرائيلي، استهدفت مواطنين تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، "لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء".

وقالت وسائل إعلامية فلسطينية، إن القصف الإسرائيلي لاستراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة، أسفر عن مقتل 21 شخصا، وإصابة عشرات آخرين.

وتقع الاستراحة بالقرب من مركز لتوزيع المساعدات، عند شاطئ غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن من بين القتلى الصحفي اسماعيل أبو حطب.

وبمقتل أبو حطب، ترتفع حصيلة قتلى الصحفيين منذ بدء الحرب على غزة إلى 227 صحفيا وصحفية.