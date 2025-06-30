نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الأوكراني وتسلمه مذكرة احتجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استدعى رئيس الدائرة الأولى لدول أوراسيا بوزارة الخارجية الإيرانية شهرام فرساي القائم بالأعمال الأوكراني لتسليمه مذكرة احتجاج.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة "إسنا"، التي تابعت أن استدعاء القائم بالأعمال جاء على خلفية تصريحات كييف الداعمة للهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية. حيث أكد فرساي أن السلطات الأوكرانية "تجاهلت التزاماتها القانونية الدولية باحترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع بدعمها العدوان العسكري الصهيوني".

وحذر الدبلوماسي الإيراني رئيس البعثة الدبلوماسية الأوكرانية من عواقب تكرار الخطاب العدائي والاستفزازي من كييف تجاه طهران. وأكد أن احتجاج وزارة الخارجية الإيرانية سينقل إلى سلطات البلاد قريبا