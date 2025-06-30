روسيا تشن هجوما جويا تعتبره أوكرانيا «الأكبر» منذ بداية الحرب

كييف ـ د.ب.أ: ذكر مسؤول أوكراني أن روسيا شنت أكبر هجوم جوي لها على أوكرانيا منذ بداية الحرب، خلال الليل، وذلك في إطار حملة قصف متصاعدة بددت الآمال في تحقيق تقدم في الجهود الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت ما مجموعه 537 سلاحًا جويًّا على أوكرانيا، من بينها 477 طائرة مُسيَّرة وطائرات أخرى خداعية و60 صاروخًا. وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم إسقاط 249 طائرة مُسيَّرة، بينما تم فقدان 226 طائرة مُسيَّرة أخرى، على الأرجح عبر وسائل الحرب الإلكترونية. وقال رئيس قسم الاتصالات في القوات الجوية الأوكرانية، يوري إهنات إن الهجوم الجوي الذي تم شنه خلال الليل يعد «أضخم هجوم جوي» تتعرض لها الدولة، بالنظر إلى عدد الطائرات المسيَّرة وطرازات الصواريخ المختلفة المستخدمة. وأضاف إهنات أن الهجوم استهدف مناطق في جميع أنحاء أوكرانيا، بما في ذلك غرب أوكرانيا، بعيدًا عن خط الجبهة. من جهتها، أعلنت القوات الجوية البولندية، أن بولندا والدول الحليفة سارعت إلى إرسال طائرات لضمان أمن المجال الجوي البولندي. وأعلن حاكم منطقة خيرسون، أوليكساندر بروكودين، مقتل شخص جراء هجوم جوي باستخدام طائرات مُسيَّرة.

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