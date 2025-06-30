فرنسا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين

باريس ـ وكالات: قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن بلاده «مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين». وأشار بارو في تصريحاته لقناة «إل سي آي» الفرنسية، حول تقييمه للتطورات بالشرق الأوسط، إلى «استشهاد 500 فلسطيني، وإصابة حوالي 4 آلاف آخرين، أثناء توزيع الغذاء في قطاع غزَّة خلال مايو الماضي». ووصف فقدان الفلسطينيين بغزَّة لأرواحهم أثناء توزيع الغذاء بأنه «عار ويمس كرامة الإنسان»، مؤكدًا أن «فرنسا وأوروبا مستعدتان للمساهمة في ضمان توزيع الغذاء (في غزَّة)». وأكد بارو أنه لا مبرر لاستمرار الهجمات «الإسرائيلية» على غزَّة، قائلًا: «مصممون على الاعتراف بدولة فلسطين؛ سيحدث هذا في إطار عمل مشترك يشجع كافة الأطراف على تهيئة الظروف التي تُمكِّن من قيام هذه الدولة».

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