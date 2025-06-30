استمرار وقف النار بين «إسرائيل» وإيران.. وطهران تؤكد أن الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهدافه

طهران ـ عواصم ـ وكالات: استمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران و»إسرائيل» في يومه الثاني أمس بعد حرب استمرت 12 يومًا، وأكدت طهران توقف الحرب وأنها خرجت منها منتصرة، وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن «الكيان الصهيوني عجز عن تحقيق أهداف عدوانه، وإن إيران لن تخرق وقف إطلاق النار ما لم تخرقه إسرائيل». من جانبها نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤولين قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع صوته خلال مكالمته مع رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو، مطالبًا إياه بوقف إطلاق النار، مؤكدين أن اتصال ترامب ونتنياهو كان صعبًا، وأن ترامب رأى أن وقف إطلاق النار مع إيران إنجاز شخصي لا أحد سيقوضه. من جانب آخر أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني أنه تم خلال اجتماع اللجنة، الموافقة على تفاصيل مشروع إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال إبراهيم رضائي، في تصريح للصحفيين حول اجتماع مساء الثلاثاء للجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: «في هذا الاجتماع، قدم رئيس اللجنة تقريرًا عن التطورات في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في مواجهة الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الكيان الصهيوني، وأكد أنه على الرغم من وقف الحرب ، إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي عمل شرير، فسيتم الرد بصورة أكثر حسما». وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى: «إن نائب وزير الخارجية أشار في هذا الاجتماع إلى طلب وقف الهجمات من قبل أميركا نيابة عن الكيان الصهيوني ومن خلال إحدى دول المنطقة، وقدم تقريرًا عن إجراءات الجهاز الدبلوماسي لإيران في الأيام الأخيرة بشأن وقف الحرب». وأشار إلى أن نائب وزير الخارجية أكد أن طلب وقف الحرب جاء من اميركا عبر إحدى الدول الإقليمية، كما أجرينا المشاورات اللازمة وتم الإعلان عن هذا الموقف عبر وزارة الخارجية؛ وبطبيعة الحال لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن وقف الحرب، ونحن لا نثق بالكيان الصهيوني.