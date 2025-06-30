العالم اليوم - النفط يتراجع بفعل تهدئة التوترات وترقب قرار أوبك+ المقبل

انتم الان تتابعون خبر النفط يتراجع بفعل تهدئة التوترات وترقب قرار أوبك+ المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 04:24 مساءً - تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في ظل انحسار المخاطر الجيوسياسية بالشرق الأوسط، بالتزامن مع توقعات بزيادة جديدة في إنتاج أوبك+ خلال أغسطس المقبل، واستمرار حالة الضبابية بشأن الطلب العالمي.

وانخفض خام برنت تسليم أغسطس 22 سنتاً إلى 67.55 دولاراً للبرميل قبل انتهاء العقد في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع العقد الأنشط لشهر سبتمبر 14 سنتاً إلى 66.61 دولاراً.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً إلى 65.20 دولاراً للبرميل.

مكاسب شهرية رغم أسوأ خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

الخامان القياسيان سجّلا الأسبوع الماضي أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس 2023، بعدما تراجعت الأسعار من ذروة 80 دولاراً لخام برنت في أعقاب هجوم إسرائيلي على منشآت نووية إيرانية منتصف يونيو.

ورغم ذلك، يتجه كلا الخامين لإنهاء يونيو بمكاسب شهرية تفوق 5 بالمئة للشهر الثاني على التوالي.

من جهة أخرى، قالت أربعة مصادر في أوبك+ لوكالة رويترز، إن المجموعة تعتزم رفع الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في أغسطس، بعد زيادات تدريجية في الأشهر الثلاثة السابقة. ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في 6 يوليو لاتخاذ القرار النهائي.

ورجّح تاماس فارجا من شركة BVM، أن تؤدي الزيادة المحتملة إلى ارتفاع المخزونات العالمية، خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما قد يضغط على الأسعار مجدداً ويمنع أي موجة صعود جديدة.

قال جيوفاني ستاونوفو، المحلل في UBS، إن السوق "عادت إلى نطاق تداول محدود"، مرجحاً بقاء الأسعار على هذا النحو ما لم تظهر مفاجآت في النمو أو الإمدادات.

في المقابل، حذّرت بريانكا ساشديفا من شركة فيليب نوفا من أن الضبابية حول النمو العالمي، خاصة من الصين – أكبر مستورد للنفط الخام – لا تزال تشكل عامل ضغط يمنع الأسعار من الاستقرار عند مستويات مرتفعة.