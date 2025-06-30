الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفة

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من قلقيلية وأسيرين محررين من مدينتي جنين ونابلس، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من منازل الفلسطينيين وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها فيما اعتقلت ثلاثة فلسطينيين.

في غضون ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كثف من عدوانه على قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية بشكل كبير منذ شن حربه على سكان قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.