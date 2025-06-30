العالم اليوم - ترامب يهدد ممداني: عليه بالتصرف الصحيح "وإلا..."

انتم الان تتابعون خبر ترامب يهدد ممداني: عليه بالتصرف الصحيح "وإلا..." من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 03:28 مساءً - تجاهل المرشح الأول لرئاسة بلدية نيويورك، زهران ممداني، هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليه، ونفى "شيوعيته"، خلال مقابلة أُجريت الأحد، قال فيها المرشح التقدمي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، إنه يعارض فكرة المليارديرات.

وكان ترامب قد شدد في مقابلة أُجريت الأحد على أن ممداني "شيوعي"، وقال إن على الفائز المحتمل في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية أن "يتصرف بشكل صحيح" إذا انتُخب عمدة لمدينة نيويورك، وإلا فسيحجب التمويل الفيدرالي.

وقال ترامب في برنامج "صنداي مورنينغ فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز: "لا أستطيع تخيل ذلك، ولكن لنفترض أنه إذا فاز، فسأكون أنا رئيس البلاد، وسيتعين عليه التصرف بشكل صحيح، لكنهم لا يحصلون على أي أموال. عليه أن يفعل الشيء الصحيح".

وأضاف: "أيا كان من سيتولى منصب عمدة نيويورك، سيتعين عليه أن يتصرف بشكل لائق، وإلا ستتخذ الحكومة الفيدرالية إجراءات مالية صارمة للغاية ضده".

ومن جهته، قال ممداني في برنامج "واجه الصحافة" على قناة إن بي سي نيوز إنه "اضطر إلى التعود على هجمات الرئيس الأميركي، الذي سيتحدث عن مظهري، وصوتي، ومن أين أتيت، ومن أكون، في نهاية المطاف، لأنه يريد صرف الانتباه عما أكافح من أجله".

وأضاف المرشح المسلم التقدمي، على حد وصفه: "أنا أكافح من أجل الطبقة العاملة ذاتها التي قاد حملة لتمكينها، والتي خانها منذ ذلك الحين. وعندما نتحدث عن توجهاتي السياسية، أُطلق على نفسي اسم الاشتراكي الديمقراطي".

وردا على سؤال حول وجود مليارديرات، قال ممداني: "لا أعتقد أنه ينبغي أن يكون لدينا مليارديرات، لأنه، بصراحة، هذا مبلغ طائل من المال في ظل هذا التفاوت في الدخل بين الأفراد".

وفي نهاية المطاف، ما نحتاجه هو المزيد من المساواة في مدينتنا وولايتنا وبلدنا. وأتطلع إلى العمل مع الجميع، بمن فيهم المليارديرات، لبناء مدينة أكثر عدلا لهم جميعا".