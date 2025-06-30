نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتفيًا.. وزير الخارجية والهجرة يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة استئناف مفاوضات الملف النووي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الإثنين ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، اتصالًا هاتفيًا مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران.

شدد الوزير عبد العاطي، خلال الاتصال على أهمية العمل على تثبيت وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد مجددا، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الاقليمي.

وأكد وزير الخارجية، لنظيره الإيراني، على أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني في أسرع وقت، باعتبارها السبيل الأمثل لبناء الثقة وخفض التوترات، مشددًا على أهمية دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال الحلول الدبلوماسية والتفاوض.

وأعرب الوزير عبد العاطي، عن الاستعداد لدعم كافة الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.