نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلي يستهدف خيمة نازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى بقطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصعيد جديد لجرائم الاحتلال، أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" أن قصفًا إسرائيليًا استهدف خيمة تؤوي نازحين فلسطينيين داخل ساحة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

استهداف مباشر للنازحين في دير البلح

القصف الذي طال خيمة للنازحين داخل مستشفى شهداء الأقصى، يُعد اعتداءً صارخًا على المرافق الطبية والمدنيين الأبرياء، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني منذ اندلاع العدوان في 7 أكتوبر 2023.

مجازر مستمرة وإبادة جماعية في غزة

منذ بدء العدوان، تُتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ممنهجة في قطاع غزة، تتضمن القتل والتجويع والتهجير القسري والتدمير الواسع للبنية التحتية، في تحدٍ صارخ لكافة النداءات الدولية، وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف الأعمال العدوانية.

أرقام مأساوية: آلاف الشهداء والمفقودين

حسب التقارير الحقوقية والإنسانية، فقد تجاوز عدد الشهداء والمصابين 188 ألفًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة تشمل مجاعة أودت بحياة الآلاف، بينهم أطفال رُضّع.