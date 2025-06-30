نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حفتر يشيد بدور مصر في دعم ليبيا: نثمن تجربتكم التنموية ونطمح في الاستفادة منها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، بالجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الليبي، ونقل تجربتها التنموية إلى الأراضي الليبية، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الليبيين في التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم الإثنين بالرئيس السيسي في مدينة العلمين، بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية.

الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا واستقرارها

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تعزيز العلاقات الثنائية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية استقرار ليبيا كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن مصر تبذل أقصى جهودها، بالتنسيق مع كافة الأطراف الليبية، لدعم الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها.

مصر تدعم خارطة طريق سياسية شاملة وانتخابات متزامنة

أكد الرئيس السيسي كذلك على حرص مصر على دعم المؤسسات الليبية وتماسكها، مشددًا على ضرورة وضع خارطة طريق سياسية شاملة تُمكّن من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيت متزامن، مع التصدي الحاسم لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، والعمل على إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

تقدير لدور الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب

وخلال اللقاء، أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للدور الوطني الذي يؤديه الجيش الوطني الليبي في مواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى مساهمته الفعالة في القضاء على التنظيمات الإرهابية في شرق ليبيا، الأمر الذي أسهم في تحسين الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

حفتر: مصر شريك استراتيجي ونموذج يحتذى به في التنمية

من جانبه، أعرب المشير خليفة حفتر عن تقديره الكبير للدور المصري المحوري في استعادة الاستقرار داخل ليبيا، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال داعمًا أساسيًا للشعب الليبي منذ اندلاع الأزمة.

كما ثمّن حفتر نقل التجربة التنموية المصرية إلى ليبيا، والاستفادة من خبرات الشركات المصرية الرائدة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لتجاوز التحديات التي تواجه الدولة الليبية، بما يحقق الاستقرار والنهضة التي يستحقها الشعب الليبي الشقيق.