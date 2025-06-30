وزير الخارجية والهجرة يجرى اتصالًا هاتفيًا مع وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة -

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع السيدة فارسين اغابيكان وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مساء الأحد ٢٩ يونيو.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي، قدم التهنئة لوزيرة الخارجية الفلسطينية على توليها منصبها الجديد، مؤكدًا موقف مصر الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، مشددا على أن مصر ستظل تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني خاصة في ظل هذا المنعطف الدقيق من نضاله الوطني.

واستعرض الوزير عبد العاطي، الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدًا التطلع لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضا الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار.

وأدان الوزير عبد العاطي، الغطرسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسياسة التجويع والعقاب الجماعي التي تنتهجها والتي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية، أكد على رفض مصر الكامل للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مجددًا موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأدان بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين الأبرياء.

وأكد الوزير عبد العاطي، أن مصر ستظل تبذل الجهود الدبلوماسية لايجاد أفق سياسى للقضية الفلسطينية يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير استنادًا لحل الدولتين، مستعرضًا في هذا الاطار جهود مصر لتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

من جانبها، ثمنت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، موقف مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن تقديرهم الكبير لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.