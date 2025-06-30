نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- نيويورك تايمز: مخاوف استخباراتية من نقل إيران لليورانيوم المخصب من أصفهان قبل القصف الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، نقلًا عن مصادر استخباراتية، أن وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة لا تستبعد احتمالية قيام إيران بنقل كميات من اليورانيوم المخصب من منشأة أصفهان النووية قبل تعرضها للقصف الأمريكي الأخير.

وبحسب الصحيفة، فإن التحليلات الأولية لما بعد الضربة الجوية التي استهدفت أحد مواقع البرنامج النووي الإيراني، أظهرت مؤشرات فنية واستخباراتية على أن الموقع كان قد جُرّد جزئيًا من المواد النووية الحساسة قبيل الاستهداف العسكري، ما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الضربة في إعاقة البرنامج النووي الإيراني بشكل مباشر.

وتُعد منشأة أصفهان من بين أهم المراكز النووية الإيرانية، حيث تضم منشآت لتخصيب اليورانيوم وتخزين المواد النووية، وتلعب دورًا محوريًا في البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت "نيويورك تايمز" أن أجهزة المخابرات الأمريكية تعمل حاليًا على تحليل بيانات الأقمار الصناعية وتقارير الاستخبارات البشرية (HUMINT)، وسط مخاوف من أن تكون طهران قد تمكنت من إعادة توزيع المواد النووية إلى مواقع سرية غير معروفة، تحسبًا لأي تصعيد عسكري.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا بين واشنطن وطهران، على خلفية تحذيرات أمريكية من استئناف إيران أنشطتها النووية بنسب تخصيب مرتفعة، وهو ما اعتبرته إدارة الرئيس دونالد ترامب تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

ولم تصدر طهران حتى الآن أي تعليق رسمي على ما ورد في تقرير الصحيفة الأمريكية.