العالم اليوم - بالفيديو.. فرقة بريطانية تردد هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. فرقة بريطانية تردد هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 09:24 صباحاً - قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، في تصريحات لموقع The Daily Wire، إن السلطات الأميركية تدرس سحب تأشيرات دخول أعضاء فرقة Bob Vylan البريطانية، على خلفية هتافات أطلقوها خلال مشاركتهم في مهرجان "غلاستونبري" الموسيقي في بريطانيا.

وكانت الفرقة، التي تنتمي إلى نمط "البانك راب"، قد أثارت جدلا واسعا بعدما قاد مغنيها الجمهور في هتافات "حرروا فلسطين" و"الموت للجيش الإسرائيلي (IDF)" أثناء الحفل. كما هتف المغني الرئيسي: "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرّة، إن شاء الله".

وأضاف المسؤول الأميركي: "نذكّر بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تصدر تأشيرات لأي أجنبي يدعم منظمات إرهابية"، مؤكداً أن الوزارة "تدرس إلغاء التأشيرات" قبل انطلاق جولة الفرقة الأميركية المقررة عبر نحو 20 مدينة من بينها واشنطن العاصمة.

في السياق ذاته، قالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) التي بثّت المهرجان مباشرة إنها تعتبر التعليقات التي صدرت عن Bob Vylan "مسيئة للغاية"، مؤكدة أنها لن تعرض الحفل كاملا عبر المنصّة الخاصة بها.

يأتي ذلك في وقت امتنعت فيه BBC عن نقل عرض فرقة الهيب هوب الإيرلندية Kneecap التي عبّرت أيضا عن رسائل مؤيدة لفلسطين، مبرّرة ذلك بـ"إرشادات تحريرية".

من جانبها، طالبت منظمة StopAntisemitism الأميركية، وهي مجموعة مناصرة خاصة، السلطات الأميركية بسحب تأشيرات الفرقة قبل انطلاق جولتها المعروفة باسم Inertia Tour. وكتبت المنظمة عبر منصة X: "هذا المعادِي للسامية يجب أن يُحرم من تأشيرته.. لا مكان للكراهية هنا".

يُذكر أن جولة Bob Vylan تشمل حفلات في أكثر من عشر مدن أميركية كبرى خلال الأشهر المقبلة، ما قد يضع الفرقة في مواجهة تصعيد قانوني وإعلامي واسع في الولايات المتحدة.