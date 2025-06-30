العالم اليوم - بدء سريان اتفاق تجاري بين بريطانيا وأميركا لخفض الرسوم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 09:24 صباحاً - أعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين، دخول الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وينص على خفض الرسوم الجمركية على عدد من السلع البريطانية.

البيان الحكومي أوضح أن شركات تصنيع السيارات البريطانية، ستستفيد من خفض كبير في الرسوم الجمركية الأميركية، من 27.5 بالمئة إلى 10 بالمئة فقط، ما يسهّل دخول المركبات البريطانية إلى السوق الأميركية.

كما تم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على واردات محركات الطائرات وقطع الغيار المرتبطة بها، وهي خطوة وصفتها الحكومة بإعادة تثبيت ما تم الإعلان عنه سابقًا هذا الشهر ضمن جدول زمني مشترك للتنفيذ.

الملف العالق: الصلب والألمنيوم

رغم التقدم في بعض القطاعات، لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من بريطانيا معلقة.

وذكرت الحكومة أن الولايات المتحدة استثنت بريطانيا مؤقتاً من رسوم تصل إلى 50 بالمئة فرضت هذا الشهر على دول أخرى، لكن هذه الاستثناءات مهددة بالانتهاء في 9 يوليو إذا لم يُبرم اتفاق نهائي.

وأضاف البيان أن لندن ستواصل "إحراز تقدم نحو إلغاء كامل للرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية، وفق ما تم التوافق عليه مع واشنطن".

اتفاق أوسع في أجواء متوترة

يأتي هذا الاتفاق في ظل سعي كلا البلدين لتقوية العلاقات التجارية بعد سنوات من التوتر الجمركي، خاصة عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغيرات السياسة التجارية الأميركية في عهد ترامب.

ويتزامن تفعيل الاتفاق مع جهود بريطانية أوسع لتوسيع نفاذها إلى الأسواق الكبرى، في وقت تواجه فيه قيودًا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤًا في سلاسل التوريد العالمية.