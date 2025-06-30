العالم اليوم - ستارمر يعلق على هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي" بمهرجان موسيقي

انتم الان تتابعون خبر ستارمر يعلق على هتاف "الموت للجيش الإسرائيلي" بمهرجان موسيقي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 يونيو 2025 01:24 صباحاً - قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأحد، إن هتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" في مهرجان غلاستونبري الموسيقي تمثل "خطاب كراهية مروعا".

وحث ستارمر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) على توضيح كيفية بث هذه المشاهد.

والسبت على مسرح "ويست هولتس"، قاد مغني الراب بوبي فايلان عضو ثنائي فرقة "راب بانك" جماهير المهرجان بهتافات "الحرية لفلسطين"، و"الموت للجيش الإسرائيلي".

وردا على هتافات فايلان بأكبر مهرجان موسيقي في بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني في بيان: "لا يوجد أي مبرر لهذا النوع من خطاب الكراهية المروع".

وأضاف: "على (بي بي سي) أن توضح كيف تم بث هذه المشاهد".

يشار إلى أيرلندا تنتقد بشدة الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة وتصفها بأنها إبادة جماعية.

كما انضمت أيرلندا أيضا إلى إسبانيا، في مطالبة الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقيته التجارية مع إسرائيل، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.