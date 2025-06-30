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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- إعلام عبري: سلاح الجو يشن غارات كثيفة وواسعة في قطاع غزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بوتيرة متصاعدة، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، غارات جوية عنيفة على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، وفقًا لوسائل إعلام عبرية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 56،500 شهيد، بالإضافة إلى 133،419 مصابًا، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023.

وتشمل الحصيلة الأخيرة 6،175 شهيدًا و21،378 مصابًا منذ تاريخ 18 مارس 2024، وهو الموعد الذي استأنفت فيه قوات الاحتلال عدوانها بعد اتفاق هش لوقف إطلاق النار لم يدم طويلًا.

قصف متواصل على الأحياء الشرقية لمدينة غزة

أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من داخل القطاع، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل تنفيذ غارات مكثفة على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، حيث سمعت أصوات انفجارات هائلة وتصاعدت أعمدة الدخان من مناطق مختلفة.

ووفقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فإن الاحتلال يستخدم سياسة الأرض المحروقة من خلال تنفيذ "حزام ناري" متتالٍ، في استهداف مباشر للمناطق السكنية والمرافق المدنية، ما يزيد من حصيلة الضحايا يومًا بعد يوم.

المجازر لا تتوقف

كشفت وزارة الصحة أن المستشفيات في غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، 88 شهيدًا و365 مصابًا، نتيجة الاستهدافات العنيفة من قبل قوات الاحتلال، ما يعكس تصاعدًا خطيرًا في حجم الهجمات على المناطق المدنية.

شهداء "لقمة العيش"

وفي مشهد يعكس قسوة الحياة في غزة، قالت وزارة الصحة إن عدد شهداء "المساعدات" - ممن سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء والاحتياجات الإنسانية - ارتفع إلى 583 شهيدًا وأكثر من 4،186 مصابًا، منهم 18 شهيدًا و41 مصابًا خلال الساعات الأخيرة فقط.

وتؤكد هذه الأرقام أن المساعدات الإنسانية أصبحت هدفًا مباشرًا للآلة الحربية الإسرائيلية، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

كارثة إنسانية تتفاقم

وسط هذه التطورات المأساوية، يتواصل صمت المجتمع الدولي وتراخيه في وقف المجازر اليومية بحق سكان القطاع، بينما تؤكد جهات حقوقية أن ما يحدث في غزة يرتقي إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية.