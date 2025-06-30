نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| وفاة شخص وإصابة اثنين.. انفجار مدوٍ يهز شمال فيلادلفيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ساعة مبكرة من صباح الأحد 29 يونيو 2025، استيقظ سكان شمال مدينة فيلادلفيا الأمريكية على انفجار عنيف تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وأدى إلى دمار واسع النطاق في عدد من المنازل السكنية، مما أثار حالة من الفزع والقلق بين الأهالي.

وتعمل السلطات حاليًا على كشف ملابسات الحادث الذي لم يعرف سببه بعد، وسط تحذيرات من احتمال انهيار منازل مجاورة وتواصل جهود الإنقاذ على مدار الساعة.

تفاصيل الحادث

ذكرت إدارة الإطفاء بمدينة فيلادلفيا أن بلاغًا ورد إليها في نحو الساعة الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي، يفيد بوقوع انفجار كبير في منطقة سكنية شمال المدينة، وسارعت وحدات الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث على الفور.

وبحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست"، فإن فرق الطوارئ واجهت مشهدًا مروعًا شمل منازل مدمرة وألسنة لهب ودخان كثيف يتصاعد من بين الأنقاض.

خسائر بشرية ومادية جسيمة

أوضح دانيال مكارتي، المدير التنفيذي لإدارة الإطفاء، أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص في مكان الحادث، بينما تم إنقاذ شخصين آخرين من تحت الأنقاض، أحدهما في حالة حرجة والآخر بحالة مستقرة.

وأضاف أن خمسة منازل على الأقل تعرضت لأضرار هيكلية بالغة، وأن بعضها قد انهار بشكل كامل نتيجة شدة الانفجار، مشيرًا إلى أن هناك مخاوف من توسع نطاق الانهيارات.

استمرار عمليات الإنقاذ والتقييم الهيكلي

تستمر فرق الإنقاذ في التمشيط أسفل الأنقاض بحثًا عن مفقودين محتملين، بالتزامن مع إجراء تقييم هيكلي شامل للمنازل المجاورة، بهدف منع وقوع كارثة إضافية حال انهيار مبانٍ أخرى.

وصرح مكارتي:

"أولويتنا القصوى الآن هي حماية حياة السكان والتأكد من عدم وجود تهديدات هيكلية في المنطقة المحيطة بالانفجار."

أسباب الحادث قيد التحقيق

حتى هذه اللحظة، لم تحدد السلطات الأمريكية السبب المباشر وراء الانفجار، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلت عن شهود عيان قولهم إن شاحنة من طراز "مرسيدس بنز سبرينتر" سوداء اللون انفجرت فجأة، وكانت على الأرجح نقطة البداية للحادث.

ويعمل خبراء التحقيق الجنائي والمواد المتفجرة على جمع الأدلة وتحليل آثار الانفجار لتحديد ما إذا كان الحادث عرضيًا أم بفعل فاعل.