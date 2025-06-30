نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة 4 فلسطينيين في هجوم مستوطنين في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصيب 4 أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة، اليوم الأحد، بعد هجوم مستوطنين في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط أسامة مخامرة، أن "مستعمرين مسلحين يرتدون زي قوات الاحتلال، هاجموا الأهالي في خربة أم الخير، بمسافر يطا، واعتدوا عليهم، ما أدى إلى إصابة أربعة بينهم امرأة بجروح ورضوض".



وأشارت الوكالة إلى أن "مستعمرين استولوا صباح اليوم بحماية قوات الاحتلال على مزيد من أراضي المواطنين في خربة أم الخير، ونقلوا السياج المحيط بمستعمرة كرمئيل ووسعوها على حساب أراضي المواطنين من الجهة الغربية للخربة".

وطبقًا للوكالة "حاول الأهالي التصدي لهم إلا أن قوات الاحتلال أطلقت نحوهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، واعتدت عليهم واحتجزت عددًا منهم".