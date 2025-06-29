العالم اليوم - ترامب يدفع نحو اتفاق غزة.. ومعظم القضايا العالقة تم حلّها

انتم الان تتابعون خبر ترامب يدفع نحو اتفاق غزة.. ومعظم القضايا العالقة تم حلّها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 10:20 مساءً - قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، الأحد، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعمل على دفع صفقة لإطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على عملية المفاوضات: "يعمل الرئيس دونالد ترامب على دفع صفقة محتملة تهدف إلى ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وإنهاء الحرب في غزة".

وقال مسؤول أميركي: "نحن متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق".

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مع مجموعة صغيرة من الوزراء وكبار مسؤولي الدفاع في مقر القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، لمناقشة استمرار الحرب في غزة.

وأوضحت الصحيفة: "من أبرز المواضيع التي نوقشت في الاجتماع مسألة ما إذا كان ينبغي لإسرائيل إرسال وفد إلى المحادثات المتوقع عقدها إما في مصر أو قطر".

كما كشف مصدر مطلع على المفاوضات لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنه تم بالفعل حلّ ما يقارب 75 في المئة من القضايا العالقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف المصدر: "تشمل نسبة الـ 25 في المئة المتبقية مسائل رئيسية مثل الوضع الإنساني، ونهاية الحرب نفسها، والضمانات التي تطالب بها إسرائيل لمنع حماس من إعادة التسلح".

وفي وقت سابق الأحد، قال نتنياهو: "سيتعين علينا حل الوضع في غزة وهزيمة حماس، وأعتقد أننا سنحقق كلا الهدفين".