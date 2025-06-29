نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران توجّه رسالة للأمم المتحدة بعد نهاية الحرب الإسرائيلية والأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلبت طهران من الأمم المتحدة الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب التي استمرّت 12 يومًا ضدّها، وانتهت في 24 يونيو بوقف لإطلاق النار، وفقًا لرسالة وجّهها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونُشرت الأحد.

وقال عراقجي في الرسالة: "نطلب رسميًا من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني، والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات".

وكان هجوم إسرائيلي مفاجئ في 13 يونيو قد أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين والنوويين الإيرانيين، مما أثار اضطرابًا في الأسواق العالمية، وزاد من المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقالت إيران إن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية بلغ 627 شخصًا، في حين أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بمقتل 28 شخصًا وإصابة أكثر من 1300 آخرين جراء الضربات الإيرانية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وحذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية من هشاشة وقف إطلاق النار، منوهًا إلى عدم الثقة بالتزام العدو بتعهداته.