نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الأمريكي ترامب يكشف سبب غضب ماسك منه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن رجل الأعمال إيلون ماسك، كان غاضبًا لأنني أنهيت سياسات تشجيع شراء السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه يعتبره "رجلًا رائعًا وناجحًا".

وعقب خلاف علني مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعتبر ماسك "رجلًا رائعًا وناجحًا".

وقال ترامب: "ماسك قدم الدعم خلال السباق الرئاسي، أعتقد أنه شخص رائع. لم أتحدث معه كثيرا، لكنني أعتقد أن إيلون شخص رائع وأعلم أنه سيحقق نجاحا دائما".

وأضاف الرئيس الأمريكي، متحدثا عن رغبة ماسك في الحفاظ على الدعم الحكومي لسوق السيارات الكهربائية: "إنه لم يحصل على ما يريده".

هذا وانتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك يوم أمس، النسخة الأخيرة من مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب والإنفاق قبل التصويت عليه في مجلس الشيوخ، موضحا أنه "انتحار سياسي للحزب الجمهوري، وسيدمر ملايين الوظائف في البلاد".

ويأتي انتقاد ماسك بعد خلاف علني بينه وبين ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، بسبب مشروع القانون الذي اقترحه الرئيس الأمريكي لتخفيض النفقات الفيدرالية.

وأشارت صحيفة "بلومبرغ" إلى أن "مشروع قانون الضرائب في مجلس الشيوخ من شأنه أن يسرع من إنهاء الائتمان الضريبي للمستهلك بقيمة 7500 دولار للسيارات الكهربائية".

كما أوضحت أن "الاقتراح السابق كان من شأنه إنهاء الحافز في نهاية هذا العام لمعظم مبيعات السيارات الكهربائية، كما أن النسخة الجديدة تنهي الائتمان بعد 30 سبتمبر. وستنتهي الاعتمادات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية المستعملة والتجارية في نفس الوقت".