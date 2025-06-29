“شخص أحمق”.. ترامب واصفًا رئيس الاحتياطي الفيدرالي

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أحمد جودة - القاهرة - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول بأنه "أحمق"، معتبرًا أن سعر الفائدة في البلاد يجب أن ينخفض إلى 1-2%.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لدينا شخص أحمق على رأس الاحتياطي الفيدرالي.. يجب أن نكون عند مستوى (سعر فائدة) 1-2%".

وأضاف ترامب أن لديه ثلاثة مرشحين محتملين لخلافة باول على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا مرارا قيادة الاحتياطي الفيدرالي لخفض سعر الفائدة الأساسي، موضحا أن خفض السعر بنقطة واحدة فقط سيضيف 300 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، و600 مليار دولار في حال خفضه بنقطتين.

يذكر أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كان قد برر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي باستمرار عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات في الاقتصاد.