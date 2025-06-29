نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يجدد رغبته بجعل كندا الولاية الأمريكية الـ51 لسببين أحدهما حبه لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن كندا يجب أن تكون الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة لاعتمادها الكامل على واشنطن.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "أنا أحب كندا. بصراحة، يجب أن تكون كندا الولاية الحادية والخمسين. هذا صحيح، لأن كندا تعتمد كليا على الولايات المتحدة، ونحن لسنا معتمدين على كندا".

ولا يزال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن ضم كندا إلى الولايات المتحدة، ويجدد دعوته لجعلها الولاية 51 الأمريكية.

وبدأت التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد فرض واشنطن رسوما جمركية إضافية على المنتجات المستوردة.

هذا وأعلن ترامب، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستنهي جميع المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية الكندية على شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "ضريبة الخدمات الرقمية في كندا على شركات التكنولوجيا الأمريكية هي هجوم مباشر وصارخ على الولايات المتحدة".