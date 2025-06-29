نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يتعهد برفع العقوبات عن إيران في حال اتبعت طهران نهجًا سلميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، برفع العقوبات المفروضة على إيران بشرط أن تبقى طهران "مسالمة".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تعليقا على العقوبات المفروضة على إيران: "إذا قاموا (إيران) بعملهم، وإذا استطاعوا أن يكونوا مسالمين وأن يثبتوا لنا أنهم لن يتسببوا في أي ضرر آخر، فإنني سأرفع العقوبات وهذا سيحدث فرقا كبيرا".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي عن وقف أي خطوات لتخفيف العقوبات على إيران، بعد تصريحات اعتبرها معادية من المرشد الإيراني خامنئي. وهدد ترامب بشن ضربات جديدة إذا واصلت إيران برنامجها النووي، مطالبا بفتح منشآتها للتفتيش الدولي.

وأكدت طهران مرارا أن تخصيب اليورانيوم “خط أحمر” وجزء أساسي من دورة الوقود والصناعة النووية الوطنية، مشددة على أن هذا الحق غير قابل للتفاوض أو المساومة.