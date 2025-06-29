نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 56500 شخصًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة اليوم الأحد: "وصل مستشفيات قطاع غزة 88 شهيدا، بينهم 2 شهيد انتشال، و365 إصابة خلال 24 ساعة الماضية".

وأضاف تقرير الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشار إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56،500 قتيلا و133،419 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

ولفت أن حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (6،175 شهيدا، 21،378 إصابة).

وذكر أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من قتلى المساعدات خلال 24 ساعة الماضية (18 شهيدا، وأكثر من 41 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 583 وأكثر من 4،186 إصابة).

وأهابت الوزارة "بذوي شهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة".