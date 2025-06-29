الارشيف / أخبار عالمية

عاجل.. حريق ضخم في وسط العاصمة العراقية بغداد

0 نشر
0 تبليغ

عاجل.. حريق ضخم في وسط العاصمة العراقية بغداد

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريق ضخم في وسط العاصمة العراقية بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شب حريق ضخم في أحد الفنادق الكبيرة بجانب الكرخ في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في عدة طوابق في فندق "قلب العالم" وسط العاصمة العراقية بغداد. 

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف.

وهرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران. ولم تعرف بعد أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا