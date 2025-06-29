نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حريق ضخم في وسط العاصمة العراقية بغداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شب حريق ضخم في أحد الفنادق الكبيرة بجانب الكرخ في العاصمة العراقية بغداد.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتعال النيران في عدة طوابق في فندق "قلب العالم" وسط العاصمة العراقية بغداد.

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف.

وهرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران. ولم تعرف بعد أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية.