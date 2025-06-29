العالم اليوم - إيران.. إصابة أشخاص في انفجار خزان نيتروجين بمصفاة تبريز

انتم الان تتابعون خبر إيران.. إصابة أشخاص في انفجار خزان نيتروجين بمصفاة تبريز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 06:28 مساءً - ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، أن انفجار خزان نيتروجين في مصفاة تبريز بشمال غرب إيران أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت وكالة "إسنا" إن "انفجار خزان النيتروجين في مصفاة تبريز أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح طفيفة". وأضافت: "بسبب زيادة الضغط وخلل فني، انفجر خزان النيتروجين". وكشفت تقارير محلية أن الانفجار أدى إلى تصاعد دخان كثيف في المنطقة. وذكر إعلام رسمي إيراني أن مصفاة تبريز تعمل بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم وقوع خسائر بشرية.



نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر إيران.. إصابة أشخاص في انفجار خزان نيتروجين بمصفاة تبريز .. في رعاية الله وحفظة