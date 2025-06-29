إيران وإسرائيل تقبلان خطة أميركية لوقف النار وترامب يحثهما على الالتزام

- مع استمرار القصف المتبادل حتى اللحظة الأخيرة وغداة استهداف الحرس الثوري لقاعدة العديد

طهران ـ عواصم ـ دوت الخليج ـ وكالات:

قبلت إيران وإسرائيل أمس خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حربهما التي استمرت 12 يومًا فيما حث ترامب الطرفان على الالتزام. واستمر القصف المتبادل حتى اللحظة الأخيرة من قبول الجانبين وقف إطلاق النار حيث شنّت إيران في وقت مبكر صباح أمس هجومًا صاروخيًّا أخيرًا استهدف إسرائيل مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل، فيما شنّت إسرائيل هجمات جوية خاطفة استهدفت مواقع في أنحاء إيران قبل فجر أمس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار الثنائي مع إيران بالتنسيق مع الرئيس الأميركي. من جهتها أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل الإعلام أعلنت عن دخول وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ الآن. وذكرت أنه قبل دخول الاتفاق حيز التنفيذ أطلقت إيران 5 دفعات صاروخية متتالیة باتجاه إسرائيل والتي خلّفت عشرات القتلى والجرحى والمفقودين وكذلك دمارًا هائلاً. وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وكتب على حسابه على موقع «تروث سوشيال» أن «وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الآن - من فضلكم لا تنتهكوه!». وجاء وقف اطلاق النار غداة استهداف إيراني لقاعدة العديد الأميركية بدولة قطر حيث أعلنت وزارة الدفاع القطرية مساء الثلاثاء أن دفاعاتها الجوية نجحت في اعتراض هجمة صاروخية استهدفت القاعدة. وأعربت قطر عن إدانتها لهذا الهجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني، واعتبرته انتهاكًا صارخًا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق والقانون الدولي.