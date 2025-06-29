ضمن «الناتو» .. بريطانيا ستعيد العمل بالردع النووي المجوقل

لندن ـ ا.ف.ب: أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أنَّ المملكة المتَّحدة ستعيد العمل في إطار حلف شمال الأطلسي، بالردع النووي المحمول جوًّا جنبًا إلى جنب مع قدراتها النووية الحالية المقتصرة على الغواصات، من خلال شرائها 12 مقاتلة من طراز إف ـ 35 قادرة على إطلاق صواريخ مزوَّدة برؤوس نووية. وقال داونينج ستريت في بيان إنَّ رئيس الوزراء كير ستارمر سيعلن قرار بلاده شراء هذه المقاتلات، في «أكبر تعزيز للوضع النووي للمملكة المتحّدة منذ جيل» ما سيمكِّنها من زيادة مشاركتها في مهمة الردع الأطلسي. ونقل البيان عن ستارمر قوله إنَّ «مقاتلات إف ـ 35 ذات الاستخدام المزدوج هذه ستطلق عصرًا جديدًا لقواتنا الجوية الملكية الرائدة عالميًّا وتردع تهديدات عدائية تطول المملكة المتحدة وحلفاءنا». في سياق آخر، أفاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته بأن الولايات المتحدة «ملتزمة تمامًا» بالمادة الخامسة الواردة في ميثاق الناتو والقائمة على الدفاع المشترك، بعدما بدا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشككًا فيها. وقال روته للصحفيين على هامش قمة قادة الحلف «بالنسبة إلي، هناك وضوح كامل بأن الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا حيال الناتو وملتزمة تمامًا بالمادة الخامسة». وفي طريقه إلى القمة، رفض ترامب تأكيد التزامه حيال المادة الخامسة من ميثاق الناتو التي تعتبر أي هجوم على أحد أعضائه بمثابة هجوم عليهم جميعًا.