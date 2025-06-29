مقتل 13 مسلحا فـي الصومال

مقديشو ـ وكالات: قُتل 13 مسلحًا على الأقل في عملية عسكرية للقوات الصومالية، وفق ما أعلنه جهاز المخابرات الوطنية بالصومال. وقال بيان صادر عن جهاز المخابرات أن العملية نُفذت في وقتين متتاليين واستهدفت تجمعًا للجماعات المسلحة أثناء تخطيطهم لهجمات إرهابية، وتم تدمير الأسلحة والمركبات.

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