نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتلى وجرحى بالعشرات خلال تدافع في مهرجان هندوسي كبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لقي ثلاثة مصلين مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين في تدافع بمهرجان هندوسي كبير شرق الهند صباح الأحد.

ووقع الحادث نحو الساعة 4:30 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تجمع حشد كبير لحضور عرض احتفالي، للآلهة "جاغاناث وبالابهادرا وسوبهادرا" خلال مهرجان "راث ياترا" السنوي في مدينة بوري، حسبما ذكرت صحيفة "إنديا تودي".

وقال شانكار سوين، جامع تحف من بوري، إن الحشد تضخم، مباشرة أمام معبد غونديتشا، وخرج فجأة عن السيطرة، مما تسبب في التدافع.

ونقل المصلون المصابون إلى مستشفى مقاطعة بوري، ولا يزال ستة منهم على الأقل في حالة حرجة.

ويعد مهرجان "راث ياترا"، المعروف أيضا باسم مهرجان العربات، أحد أهم المهرجانات الهندوسية في الهند، ويجذب أكثر من مليون شخص إلى بوري كل عام.

ويحتفل المهرجان بالرحلة السنوية لجاغاناث وشقيقه بالابهادرا وشقيقتهما سوبهادرا من معبد جاغاناث الرئيسي في المدينة إلى ضريح غونديتشا القريب.

وتنقل الآلهة على عربات خشبية عملاقة مصنوعة يدويا يجرها آلاف المصلين. وتبقى الآلهة في معبد غونديتشا لعدة أيام قبل أن تعود إلى الضريح الرئيسي.

وتقام العودة بموكب آخر، وينتهي المهرجان باحتفال، وتفكك العربات حتى العام التالي.

ونقلت قناة "NDTV" عن سانجاي كومار، المدير العام المساعد للشرطة، قوله إن أكثر من مليون تجمعوا في بوري بحلول يوم السبت.