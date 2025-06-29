العالم اليوم - بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 يونيو 2025 04:26 مساءً - اندلعت النيران، الأحد، في فندق ضخم افتتح قبل شهرين في جانب الكرخ بالعاصمة العراقية بغداد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وشوهدت النيران وهي تلتهم الطوابق العليا من الفندق وسط تصاعد سحب الدخان الأسود الكثيف، حيث هرعت فرق الدفاع المدني لإخماد النيران. ولم تُعرف بعد أسباب الحريق أو ما إذا كانت هناك خسائر بشرية. وجرى تداول مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة اللهب من مبنى الفندق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. اندلاع حريق بفندق ضخم في بغداد .. في رعاية الله وحفظة