سرايا القدس تدمر آلية للعدو الصهيوني

سرايا القدس تدمر آلية للعدو الصهيونيأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها قصفت تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني شمال مدينة خان يونس، ودمرت آليات عسكرية صهيونية شرق المدينة جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت السرايا، في بيانين منفصلين أن مجاهديها نفذوا عمليتين منفصلتين استهدفتا جنود وآليات العدو الصهيوني في قطاع غزة.

وقالت: “قصفنا أمس السبت بقذائف الهاون النظامي "عيار 60" تجمعات جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين محيط شارع 5 شمال مدينة خان يونس”.

وأضافت: "دمرنا آلية عسكرية صهيونية متوغلة في منطقة "عبسان الكبيرة" شرق مدينة خان يونس بتفجير عبوة برميلية شديدة الانفجار زرعناها مسبقاً”.

يأتي ذلك في سياق رد فصائل المقاومة الفلسطينية على جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق أهالي قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

(سبأ)